Delusione in casa Inter dopo lo scivolone contro il Bologna. Godin, Vecino, Biraghi, Moses, Borja Valero e Sanchez destinati a lasciare i nerazzurri

L’Inter si lecca le ferite dopo il pesante scivolone casalingo con il Bologna, con i nerazzurri ormai definitivamente fuori dai giochi scudetto. Ieri subito dopo la partita il confronto negli spogliatoio tra Conte, Marotta e la squadra, con il tecnico ovviamente deluso per la prestazione negativa dei suoi contro i felsinei di Mihajlovic. Una sconfitta che può avere anche dei risvolti in chiave mercato, con la società meneghina pronta ad un corposo restyling sul mercato.

Calciomercato Inter, da Godin a Sanchez: in sei con la valigia pronta

Soprattutto in uscita saranno diversi i giocatori che lasceranno la Pinetina. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, in sei avrebbero le valigie pronte e saluteranno questa estate l’Inter. Ad iniziare da Godin, che non si è integrato nella filosofia di gioco contiana. Biraghi e Moses non saranno riscattati, mentre in mediana Conte farà a meno di Gagliardini e Vecino, quest’ultimo in uscita già a gennaio. Sempre a centrocampo, Borja Valero andrà in scadenza e non rinnoverà il contratto. In attacco invece la dirigenza e il tecnico rifletteranno su Sanchez, che non convincerebbe del tutto. Infine, bisognerà capire come finirà la telenovela legata a Lautaro Martinez, con il pressing del Barcellona che si è raffreddato nelle ultime settimane.

