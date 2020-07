Inter, clima teso: tutti nello spogliatoio!

Si sarebbe tenuto un confronto tra Antonio Conte, Beppe Marotta e la squadra dopo la clamorosa sconfitta dell’Inter contro il Bologna a San Siro

La clamorosa sconfitta dell’Inter contro il Bologna non è andata per nulla giù all’ambiente nerazzurro. Handanovic e compagni sono stati battuti in rimonta dalla squadra di Sinisa Mihajlovic, gettando così al vento 3 punti fondamentali per avvicinarsi alla Lazio e restare attaccati al treno scudetto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Ora i punti dalla vetta, occupata dalla Juventus, sono 11, davvero troppi per crederci ancora, e l’Atalanta, quarta, è sempre più vicina.

In casa Inter il clima appare davvero teso e come riporta ‘DAZN’ ci sarebbe stato un lungo confronto tra Conte e la squadra, con Beppe Marotta presente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Terzo Tempo CM.IT – Inter, Guelpa: “Conte merita la panchina d’oro. Lautaro in tilt!”

PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA: flop Eriksen, Barrow e Mihajlovic battono Conte