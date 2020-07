Luigi Guelpa, firma de Il Giornale, ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni del Terzo Tempo di Calciomercato.it: le sue parole sull’Inter di Antonio Conte

Intervistato ai microfoni del Terzo Tempo di Calciomercato.it, Luigi Guelpa, firma de ‘Il Giornale’, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic: “Antonio Conte merita di vincere la Panchina d’Oro. Ha una squadra discreta e ha già raggiunto risultati importanti con quello che ha. Io farei però un’altra riflessione. Oggi è stata una giornata importante nella lotta contro il razzismo, l’abbiamo visto in Formula 1, ma si è notato anche a Milano dove nel Bologna hanno segnato due giocatori del Gambia: Barrow e Juwara. Oggi questa nazione ha dimostrato di violare San Siro con due suoi calciatori: arrivati qua con i barconi e in grado di diventare calciatori di grande livello”.

Su Lautaro Martinez: “Sicuramente il ragazzo emotivamente è in tilt. Credo che siano però davvero tanti rumor. Ho l’impressione che ci sarà comunque un mercato creativo, fatto di molti scambio. Credo che la fine naturale sia con Griezmann al PSG e Neymar di ritorno in Catalogna, per questo penso che Lautaro al Barcellona non si farà. Peccato perché da quando sono iniziate le voci, il ragazzo ha iniziato a rendere meno. L’Inter si è assicurata un buon esterno destro con Hakimi, e soprattutto, con quello che Conte ha a disposizione ha fatto tantissimo”.

Sui prossimi colpi dell’Inter: “A livello di uomini, c’è bisogno di un altro attaccante importante. Inoltre, io credo che Tonali in mezzo al campo possa essere quello che manca all’Inter”.

