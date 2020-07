Parla Antonio Conte al termine di Inter-Bologna, match valevole per la 30esima giornata di Serie A. Tanta la delusione del mister nerazzurro

Dopo il lungo confronto con la squadra negli spogliatoi, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. La delusione del tecnico dell’Inter, dopo il ko contro il Bologna, è davvero tanta: “E’ enorme per quanto mi riguarda – ammette Conte – Mi auguro che la delusione che io ho oggi l’abbiano anche i giocatori. Una partita da portare in carrozza a casa siamo riusciti a perderla. Io mi arrabbio con me stesso perché sono allenatore e sono responsabile. E’ giusto che sia molto arrabbiato con me stesso, poi anche i calciatori devono essere arrabbiati con loro stessi”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

BILANCIO – “E’ il primo anno di lavoro con l’Inter, ho preso un pacchetto preconfenzionato con tante situazioni che c’erano e su cui stiamo lavorando. Al tempo stesso è giusto metterci tutti in discussione. Io per primo lo faccio perché sono stato chiamato per un progetto vincente. La vittoria non arriva dall’oggi a domani, ci sono alcune situazioni però che lasciano molta amarezza. Dobbiamo dimostrare di meritarci l’Inter.

Pensavamo di essere ad uno stadio, ma siamo ad uno stadio più basso. Spero che anche per i giocatori valga lo stesso, ma è successo qualcosa di imponderabile che nelle grandi squadre non deve accadere. In questo momento significa che non siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare per diventarlo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Bologna, Mihajlovic: “Uno schifo i primi 25 minuti, Juwara merita questo momento”

Terzo Tempo CM.IT – Inter, Guelpa: “Conte merita la panchina d’oro. Lautaro in tilt!”