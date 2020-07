Inter-Bologna, Mihajlovic commenta la vittoria per 2-1 in rimonta a San Siro con il gol del giovane Juwara: le parole sul giocatore

Sinisa Mihajlovic commenta a ‘Sky Sport’ la vittoria per 2-1 del Bologna contro l’Inter. L’allenatore dei rossoblu’ spiega: “Abbiamo fatto schifo nei primi 25 minuti, eravamo impauriti. Siamo rimasti in gara sull’1-0, pareggiare con Orsolini sarebbe stato ingiusto. Nell’intervallo ho dato coraggio ai ragazzi, sembrava aspettassero di prendere gol per reagire. Vittoria di carattere e convinzione, dopo il rigore sbagliato loro si sono allungati e abbiamo meritato. Juwara? Ero sicuro potesse fare gol quando l’ho messo in campo, l’ho detto anche a Bigon. E’ un bravo ragazzo, si merita questo momento”. Sull’espulsione di Soriano: “Senza pubblico si sente tutto, con i tifosi l’arbitro forse nemmeno l’avrebbe sentito”.