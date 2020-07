Antonio Conte vorrebbe avere un nuovo centrocampista muscolare per la sua mediana. Torna di moda un vecchio pallino. Idea in casa Milan

Momento complicato per l’Inter che deve risollevarsi dopo l’ultimo KO contro il Bologna. Intanto Marotta e soci lavorano sul futuro della squadra di Conte che secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ vorrebbe anche un centrocampista di fisico e muscoli per rimpolpare la propria mediana. Per questa ragione i nerazzurri vorrebbero riprovare per Kessie del Milan che era stato già un obiettivo a gennaio proponendo Gagliardini. Da capire però su quali basi ci riproverà e quale sarà la valutazione dei rossoneri. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, derby per Skriniar: idea di scambio con il bomber

Poche novità invece sul fronte Emerson che rientra meno nei piani di Lampard. L’Inter ha riavviato i contatti con l’entourage anche se ancora non ci sono offerte. Ora il calciatore a differenza dei mesi scorsi accetterebbe il trasferimento.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scambio Milik-Kessie: “Sento spesso Gattuso”

Calciomercato Milan, assalto dalla Premier: Kessie nel mirino