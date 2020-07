Caccia aperta a Milan Skriniar che piace soprattutto alle due compagini di Manchester. In particolare con il City si potrebbe aprire una pista intrigante

Milan Skriniar continua a piacere molto in Premier League come confermato dal tabloid britannico, ‘The Indipendent’ che evidenzia come Manchester City e Manchester United sarebbero pronte a sfidarsi per il centrale slovacco. Vero e proprio derby in difesa con le due compagini che inoltre starebbero seguendo con attenzione anche Kalidou Koulibaly del Napoli. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

La squadra più focalizzata su Skriniar sarebbe il City di Guardiola che deve necessariamente andare a completare un reparto non sempre del tutto affidabile. A tal proposito il tabloid spiega come l’Inter sarebbe interessata ad un potenziale scambio che coinvolgerebbe Sergio Aguero e lo stesso centrale slovacco. Una situazione che potrebbe rivelarsi più attraente per i bomber del Manchester qualora il suo club non dovesse davvero partecipare alle coppe europee.

