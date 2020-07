Dalla sconfitta contro il Bologna e il successivo sfogo di Conte a Lautaro e Eriksen: parla Marotta

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’ il giorno seguente alla brutta sconfitta contro il Bologna e il successivo sfogo di Conte. Dall’allenatore al momento di Lautaro e Eriksen: ecco le dichiarazioni del dirigente nerazzurrro.

BOLOGNA – “Rimane la grande amarezza e delusione di non aver ottenuto i tre punti, soprattutto in seguito agli episodi che si sono verificati. Mi riferisco in particolare al rigore fallito quando eravamo in vantaggio. C’è amarezza, sconforto e disappunto per un’altra occasione sprecata”.

CONTE – “Conte da oggi ha iniziato a pensare a giovedì, è molto arrabbiato e la sua critica serve anche a far capire il personaggio e l’uomo. Vuole ottenere molto di più dalla squadra e da stesso, in questo senso Verona sarà molto importante”.

LAUTARO – “In questo momento c’è sia il campionato che il calciomercato: l’Inter non vuole vendere i propri giocatori più importanti. Adesso dobbiamo fare i conti con delle voci, lui deve ritrovare serenità e nello stesso tempo garantire all’Inter il contributo che ha dimostrato di saper dare”.

ERIKSEN – “È un gran giocatore, sicuramente può dare molto di più ma sono sicuro che saprà inserirsi al meglio”.