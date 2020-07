Calciomercato Inter, Tronchetti Provera: “Messi? Noi possiamo aiutare, ma…”

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato dello sponsor nerazzurro Pirelli, su Messi: “Lo sforzo va chiesto a Zhang”

“Uno sforzo per Messi? Onestamente in un momento come questo investire più di quello che stiamo facendo negli sport non è fattibile. Siamo già impegnati su tanti fronti, dalla Formula 1 alla Coppa America, alla stessa Inter. Dobbiamo chiedere a Zhang di fare lui stesso uno sforzo, poi noi possiamo aiutare ma non fare cose significative”. Intervistato da ‘Gr Parlamento’, Marco Tronchetti Provera si è espresso così sulle nuove voci riguardanti il futuro di Messi che hanno riacceso i sogni dei tifosi dell’Inter. L’ad di Pirelli, storico sponsor nerazzurro, ‘chiama’ dunque Zhang garantendo però un eventuale aiuto.

Tronchetti Provera ha poi parlato del momento della squadra e di Antonio Conte, dicendosi fiducioso: “Ha grande esperienza e riuscirà a trovare le soluzioni: ha già fatto tanto nella prima parte della stagione, ora è un momento difficile ma l’Inter ne uscirà. Bisogna soffrire ancora un po’, ma restare uniti”.

