Il bomber serbo in forza al Real e obiettivo del Milan è stato in contatto con un amico risultato positivo al coronavirus

Nuovo ‘caso’ Jovic in casa Real Madrid. L’obiettivo del Milan, stando a ‘El ChiringuitoTv’, si trova attualmente isolato in casa dopo essere stato in contatto con un amico risultato positivo al coronavirus. Il bomber serbo si è sottoposto a controlli specifici che hanno dato – per sua fortuna – esito negativo. Da protocollo, però, ora l’ex Eintracht è costretto a restare isolato nella propria abitazione.

Il futuro di Jovic sarà lontano da Madrid, magari proprio in Italia visto il forte interesse dei rossoneri, nello specifico del prossimo allenatore e direttore tecnico Ralf Rangnick. Le ‘Merengues’ sono disposte a cederlo anche in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sorpresa Tonali: sgambetto all’Inter | Rangnick ci prova