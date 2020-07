Milan e Inter su Jovic: il Real Madrid chiude al prestito. I ‘Blancos’ vorrebbero cedere a titolo definitivo l’attaccante serbo

Tempo scaduto al Real Madrid per Luka Jovic. Il centravanti serbo è già in uscita da Valdebebas dopo una sola stagione, con il club merengue che starebbe prendendo in considerazione la possibilità di una cessione a titolo definitivo del giocatore come riporta il quotidiano ‘Marca’. L’ex Eintracht Francoforte ha deluso finora nella sua esperienza a Madrid e anche alcuni atteggiamenti sul campo non sono piaciuti alla società, ultimo il contatto con un amico positivo al Covid-19 che lo ha costretto all’isolamento. In un primo momento il Real avrebbe pensato ad un’uscita in prestito dell’attaccante, mentre adesso Florentino Perez starebbe cercando acquirenti per l’addio definitivo di Jovic.

Affare Jovic: il Real spiazza Milan e Inter

Il serbo classe ’97 è sbarcato solo la scorsa estate in Spagna per 60 milioni di euro, con il Real Madrid che punterebbe a cederlo per almeno 50 milioni. Inter e soprattutto Milan restano alla finestra per Jovic, con il suo agente Ramadani che nei giorni scorsi ha fatto capolino in Italia. Un’eventuale trattativa non si preannuncia però facile per le due società meneghine, che vorrebbero nel caso prelevare in prestito con diritto di riscatto il centravanti. Ipotesi questa al momento non più contemplata dal Real, che vorrebbe fare cassa per un giocatore finito ormai fuori dai progetti tecnici di Zidane.

