Champions League, la Uefa venerdì deciderà sul luogo della disputa del ritorno degli ottavi di finale: la decisione su Juventus-Lione e Barcellona-Napoli

Settimana importante per le coppe europee, con la data di venerdì in cui a Nyon si svolgerà il sorteggio della inedita Final Eight di Champions League. In quella data, verrà ufficializzata anche la decisione sulla disputa delle gare di ritorno degli ottavi di finale, da tenersi il 7 e l’8 agosto. Secondo ‘As’, nonostante l’intenzione da parte della Uefa di far disputare anche quelle quattro gare in campo neutro in Portogallo, negli stadi già preallertati di Oporto e Guimarares, si giocherà nei campi originari. Dunque, Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea si disputeranno negli impianti delle squadre di casa. In particolare, secondo la testata iberica, ci sarebbero state pressioni molto forti da parte del Barcellona e del Manchester City. Sia i blaugrana che gli inglesi non intenderebbero regalare il vantaggio del campo neutro al Real Madrid.