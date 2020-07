Guida ai sorteggi di Champions League ed Europa League, possibile derby italiano ai quarti di finale

Oggi a Nyon si terranno i sorteggi per i quarti di finale, le semifinali e le squadre che giocheranno in casa le prossime finali di Champions League ed Europa League. Appuntamento alle ore 12 per la competizione principale, mentre alle 13 Inter e Roma conosceranno le eventuali avversarie nel secondo torneo europeo. Nessuna restrizione prevista: nei quarti di finale, che si giocheranno in gara unica, sarà possibile vedere un derby italiano. Calciomercato.it seguirà in diretta il sorteggio con tutti gli approfondimenti prima e dopo l’evento. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Champions League, guida ai sorteggi

Tra le italiane, in Champions League, solo l’Atalanta ha la certezza di disputare la Final 8 di Lisbona: le altre squadre già qualificate sono invece Lipsia, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Juventus e Napoli, invece, dovranno battere rispettivamente Lione e Barcellona, ma già oggi conosceranno gli eventuali avversari del 12-15 agosto. Il 18 e 19 ci saranno le semifinali, mentre la coppa sarà alzata il 23 agosto. Sono quattro le gare degli ottavi ancora da disputare:

Barcellona-Napoli (andata 1-1)

Juventus-Lione (andata 0-1)

Manchester City-Real Madrid (andata 2-1)

Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0)

Europa League, guida ai sorteggi

In Europa League, il 5 e 6 agosto si giocheranno le restanti gare degli ottavi. Il 10-11 agosto i quarti, il 16-17 le semifinali, mentre la finalissima di Colonia avverrà il 21. Il sorteggio seguirà la stessa linea della competizione principale, anche qui sarà possibile vedere un derby italiano tra Roma e Inter. Molteplici sono le partite degli ottavi ancora da giocare:

Copenhagen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1)

Wolverhampton-Olympiacos (andata 1-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1)

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0)

Manchester United-LASK Linz (andata 5-0)

Inter-Getafe (gara unica)

Siviglia-Roma (gara unica)

