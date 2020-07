Alle 13 iniziano i sorteggi di Europa League per stabilire il cammino verso la finalissima. Segui live con noi il destino delle italiane, e non solo

Archiviati i sorteggi di Champions League, è il momento di dar spazio anche alla seconda competizione europea per club. Appuntamento alle ore 13 a Nyon per stabilire il percorso fino all’atto conclusivo dell’Europa League. Ancora in corsa due italiane, Roma ed Inter che dovranno peraltro giocare gli ottavi di finale in gara secca non avendo disputato le rispettive sfide di andata contro Getafe e Siviglia. Potrete seguire il sorteggio per la fase finale live su Calciomercato.it.

Shakhtar o Wolfsburg vs Eintracht o Basilea

LASK o Manchester United vs Basaksehir o Copenaghen

Inter o Getafe vs Rangers o Bayer Leverkusen

Olympiacos o Wolverhampton vs Siviglia o Roma



Eventuali Semifinali:

Vncenti Olympiacos o Wolverhampton vs Siviglia o Roma / LASK o Manchester United vs Basaksehir o Copenaghen

Vincenti Shakhtar o Wolfsburg vs Eintracht o Basilea / Inter o Getafe vs Rangers o Bayer Leverkusen

Gli ottavi di ritorno si giocheranno il 5 e 6 agosto in due fasce orarie, 18:55 e 21.

Istanbul Basaksehir / Copenhagen

Olympiacos / Wolverhampton

Rangers / Bayer Leverkusen

Wolfsburg / Shakhtar

Inter / Getafe (gara secca)

Siviglia / Roma (gara secca)

Eintracht / Basilea

LASK / Manchester United

Ottavi di finale: 5/6 agosto (ore 18:55 e ore 21)

5/6 agosto (ore 18:55 e ore 21) Quarti di finale: 10/11 agosto (ore 21)

10/11 agosto (ore 21) Semifinali: 16/17 agosto (ore 21)

16/17 agosto (ore 21) Finale: 21 agosto (ore 21)

