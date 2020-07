Arthur Melo non è stato convocato dal Barcellona per la sfida contro l’Alaves per un presunto problema alla caviglia.

Arthur Melo non giocherà l’ultima sfida di Liga con la maglia del Barcellona. Il nuovo centrocampista della Juventus – come raccontato in conferenza da Setien – non è stato convocato per il match contro l’Alaves: “È venuto da me stamattina – afferma il mister – Mi ha detto che la sua caviglia gli dava fastidio”.

Ma è polemica in Spagna: secondo quando riporta ‘Mundo Deportivo’, infatti, Arthur non avrebbe alcun infortunio.

