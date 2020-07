Simone Inzaghi perde un altro elemento importante per la sua Lazio. Il tecnico dovrà fare a meno anche di Radu per la partita contro la Juventus di lunedì

Momento davvero no per la Lazio, che oltre alle partite perde anche gli uomini. E’ emergenza continua. Non si fermano gli infortuni e dopo Leiva, Correa e Marusic, alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Radu. Il romeno, all’indomani della partita con l’Udinese, ha accusato un fastidio al polpaccio che non gli consente di allenarsi: si teme uno stiramento che, se confermato, potrebbe fargli finire la stagione in anticipo. Simone Inzaghi dovrà varare una difesa inedita contro la Juventus.

Per la sfida di lunedì sera, che potrebbe riaprire nuovamente il discorso scudetto, il mister biancoceleste si prepara così a schierare Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. Quest’ultimo è favorito su Vavro per prendere il posto di Radu. La lista degli infortunati è davvero lunga e comprende anche Marusic, Correa, Lulic e Leiva.

