Calciomercato Napoli, stand-by Osimhen: il sogno è Immobile

Frenetiche le trattative del Napoli per arrivare ad Osimhen, ma c’è stato un rallentamento: il sogno è Ciro Immobile, ma Lotito non vuole cederlo.

Da giorni la trattativa più calda relativa alla Serie A è certamente quella che riguarda il Napoli e Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano lascerà sicuramente il Lille e gli azzurri sono in pole per arrivare a lui. Come rivelato da CM.IT siamo ormai alla stretta finale, ma la trattativa, confermata anche dal ds del club transalpino, sembra aver subito un leggero rallentamento.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, vertice ad Olbia per Osimhen: tutti i dettagli di CM.IT

Calciomercato Napoli, il sogno è Immobile

La trattativa, che sembrava procedere spedita, si è un po’ arenata, con il Lille che prende tempo. E in questo senso i club di Premier puntano ad approfittarne. E proprio questo stand-by, riferisce il ‘Corriere dello Sport’, ha fatto tornare in auge in casa partenopea quello che è il grande sogno per l’attacco, Ciro Immobile. L’attaccante campano è da tempo sulla lista di Giuntoli, ma l’affare resta complicatissimo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Immobile però ha un contratto molto lungo con la Lazio, sino al 2023 e il club biancoceleste non è intenzionato a venderlo, specialmente ora che disputerà la Champions League. Il giocatore resta dunque blindato, ma il Napoli potrebbe comunque fare un tentativo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Giuntoli su Osimhen: “Trattativa riparte da zero”