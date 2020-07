Calciomercato Napoli, Giuntoli su Osimhen: “Trattativa riparte da zero”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato di Osimhen prima della gara contro il Bologna

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato di Osimhen a ‘DAZN’ prima della gara con il Bologna, prendendo tempo per una trattativa che è arrivata alle battute finali. “E’ un giocatore che ci interessa. Ha cambiato agente quindi si ripartirà tutto da zero. Trattativa complessa, difficile. La sorpresa annunciata da De Laurentiis per giovedì? Magari lascia la dimora di Capri, per andare da qualche altra parte. Stiamo valutando un sacco di profili importanti, il Napoli è una squadra importante, stiamo vagliando il mercato a 360°”.

Dagli acquisti alle cessioni, come quelle possibili di Allan e Koulibaly, due calciatori che sembrano destinati a lasciare il Napoli: “Sembra che sono destinati… (ride, ndr): è tutto prematuro, ci vuole ancora tempo. Privilegeremo i giocatori che hanno voglia di stare in questo progetto”.