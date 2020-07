La sentenza del Tas, con tanto di polemiche annesse, ha restituito, al Manchester City di Pep Guardiola la possibilità di tornare ad investire sul mercato. I frequenti infortuni di Stones, con Otamendi ormai alla porta ed il solo Laporte ad avere un ruolo da titolare stabile (oltre al giovane Eric Garcia) stanno impegnando i dirigenti di Citizens alla ricerca di centrali pronti al gioco di Guardiola. Da tempo è in agenda il profilo di Kalidou Koulibaly: avendo giocato con Sarri, conosce bene un certo tipo di impostazione ed anche per fisicità e movimenti è ritenuto uno degli uomini perfetti.

Calciomercato Napoli, assalto a Koulibaly: c’è l’offerta

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dopo lo sblocco da parte del Tas, i vertici del City hanno contattato immediatamente l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, facendo arrivare anche una prima proposta al Napoli, considerata ancora troppo bassa dal club azzurro. Ramadani sta lavorando con le due dirigenze e nei prossimi giorni farà tappa in Italia per un vertice con De Laurentiis: il rapporto con il patron azzurro è, ormai, consolidato: cercherà di portare la soglia per la cessione a 70 milioni più bonus, vista anche l’età di Koulibaly (classe ’91) e della mancata partecipazione del Napoli alla Champions nella prossima stagione. Attualmente Koulibaly al Napoli percepisce un ingaggio di 6 milioni netti a stagione e vedrebbe ulteriormente migliorata la sua situazione contrattuale al City, andando in doppia cifra.