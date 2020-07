Tante squadre stanno seguendo Nunez, attaccante dell’Almeria accostato anche al Napoli e alla Roma nelle ultime settimane

Con 15 gol e 2 assist in 29 partite, Darwin Nunez sta trascinando l’Almeria, terzo in classifica e ad un solo punto dalla promozione diretta in Liga. L’attaccante uruguaiano è senza dubbio una delle rivelazioni di questa stagione e il suo nome inizia a circolare con forza nei corridoi di calciomercato. Lo scorso mese, si è parlato di Roma, mentre di recente anche il Napoli, alle prese con la trattativa Osimhen, è stato accostato al 21enne. Nulla di così avanzato, tuttavia. Almeno al momento.

Calciomercato Napoli, Nunez strega l’Europa

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, ad oggi sono tre le squadre che hanno manifestato in maniera più concreta il proprio interessamento per l’ex Penarol: Southampton, Wolfsburg e un club di Ligue 1. L’Almeria, dal canto suo, non si opporrebbe ad una cessione e ha già fissato il prezzo in 20 milioni di euro.

