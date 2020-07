Non arriva ancora la fumata bianca per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli. I club di Premier provano a inserirsi e il Lille guadagna tempo grazie alla Lega.

Il Lille guadagna qualche giorno per chiudere l’affare Victor Osimhen col Napoli e mettere i propri conti in regola. La trattativa col Napoli va avanti, con i partenopei pronti a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas. La fumata bianca, che sembrava imminente, va però slittata: l’attaccante classe ’98, infatti, ha cambiato agente e questo complica i piani degli azzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, stretta finale per Osimhen | Ds Lille conferma

William d’Avila ha comunicato al giocatore anche gli importanti interessamenti di diversi club di Premier (Liverpool in testa), mentre i suoi precedenti rappresentanti spingevano per firmare col Napoli quanto prima. La società di Gerard Lopez aveva bisogno di chiudere l’operazione per presentarsi in regola di fronte all’analisi della sua situazione economica della Lega francese, che oggi ha annunciato la sospensione del provvedimento “in attesa di ulteriori informazioni dalla società”. Una notizia strettamente collegata al caso Osimhen, che va quindi risolto a stretto giro di posta.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Giuntoli su Osimhen: “Trattativa riparte da zero”