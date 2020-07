Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al dopo Sarri: Jorge Mendes scende in campo, ecco il nome offerto dal super agente portoghese

Finale di stagione più travagliato del previsto per la Juventus, che sembrava aver messo lo scudetto in ghiaccio. Brusco calo invece nelle ultime partite e prestazioni discutibili da parte della banda di Sarri. La posizione del tecnico bianconero è a rischio, la conquista del titolo potrebbe anche non essere sufficiente a garantirgli la riconferma. Per la sua sostituzione, un ruolo potrebbe averlo Jorge Mendes, il super procuratore portoghese in ottimi rapporti con il club dopo l’affare Cristiano Ronaldo di due anni fa. L’agente ha da poco acquisito la procura di Laurent Blanc. Il tecnico francese sarebbe stato già proposto al Barcellona, stando a quanto riportato in Spagna da ‘El Mundo Deportivo’, e la stessa offerta potrebbe essere recapitata alla dirigenza juventina. I bianconeri, però, avrebbero in mente altri profili per il dopo Sarri. E’ ritornata in auge la candidatura di Pochettino, il sogno è Zinedine Zidane mentre appare complicatissimo un ritorno del grande ex Massimiliano Allegri. Senza dimenticare la suggestiva ipotesi Pirlo con Buffon nelle vesti di tecnico-giocatore.

