Ci saranno tante novità nella prossima stagione alla Juventus. Da Higuain a Bernardeschi: tutte le possibili cessioni dei bianconeri

Si annuncia vera e propria rivoluzione alla Juventus, indipendentemente dal futuro in panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline conserverà il timone della ‘Vecchia Signora’ in caso di scudetto, mentre con un fallimento in campionato il suo destino in bianconero dopo una sola stagione sarebbe segnato. La dirigenza attuerà una profonda rifondazione in tutti i settori, specialmente a centrocampo: dopo Pjanic, Khedira e Matuidi sono destinati a lasciare Torino come scrive ‘Tuttosport’.

La Juventus cambia pelle: tutte le cessioni

In attacco Higuain non rientra più nei piani dei campioni d’Italia, a caccia di una sistemazione per l’argentino. Anche Douglas Costa nel reparto offensivo potrebbe partire se arrivasse un’offerta concreta dalla Premier league, a maggior ragione se la Juve dovesse affondare il colpo per uno tra Chiesa e Zaniolo. Con le valigie pronte anche Rugani e De Sciglio, destinati alla partenza dopo essere stati vicini già in passato a cambiare maglia. Bernardeschi, Pellegrini e Romero (i due difensori torneranno dai prestiti rispettivamente al Cagliari e al Genoa) potrebbero finire in qualche scambio per arrivare a a diversi obiettivi in entrata. Infine da valutare la situazione di Ramsey e Rabiot: sulla loro conferma rimane qualche dubbio dopo una stagione finora sotto le attese.

