Momento difficile per la Juventus con Maurizio Sarri al centro delle critiche: la conferma del tecnico è incerta, spunta il nome del sostituto

Atmosfera tutt’altro che serena in casa Juventus. Il pareggio contro il Sassuolo, terza gara senza vittorie, accende le discussioni in casa bianconera e nel mirino c’è soprattutto Maurizio Sarri. L’allenatore toscano non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi e anche con la squadra il feeling sembra non essere sbocciato. Così, non si può escludere un suo addio a fine stagione, anche in caso di vittoria dello scudetto. Ma chi al suo posto? I nomi dei big sembrano essere difficilmente raggiungibili ed allora Luigi Guelpa, giornalista de Il Giornale, avanza una nuova candidatura.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Juventus, tutti contro Sarri! I tifosi rivogliono Allegri

“Chiuso il capitolo Guardiola – scrive su Twitter -, impossibile arrivare a Zidane o Klopp, la Juve ha le idee chiare per un eventuale cambio di rotta, Andrea Pirlo”. L’ex centrocampista bianconero non ha ancora debuttato in panchina ma lo farà il prossimo anno, guidando la formazione Under 23 juventina. Per lui però i tempi potrebbero essere bruciati: se dovesse precipitare la situazione con Sarri, potrebbe essere proprio l’ex regista il nome giusto per un nuovo inizio alla Juventus.