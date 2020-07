Sarri nuovamente nel mirino dei tifosi della Juventus dopo il sofferto pareggio di ieri sera sul campo del Sassuolo

Maurizio Sarri ancora sulla ghigliottina della critica dopo il sofferto 3-3 della Juventus in casa del Sassuolo. Le inseguitrici scudetto restano a distanza di sicurezza, complice soprattutto la crisi della Lazio, ma i bianconeri continuano a deludere salvandosi anche al ‘Mapei Stadium’ dopo il pareggio contro l’Atalanta. Soltanto due punti nelle ultime tre partite per i campioni d’Italia, con i tifosi bianconeri che non risparmiano la loro insoddisfazione nei confronti del tecnico di Figline. Spopola l’hashtag #SarriOut sui social, con alcuni sostenitori della Juve che sperano in un ritorno di Allegri in panchina.