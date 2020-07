Calciomercato Milan, incontro Gazidis-Maldini: Dt verso la permanenza!

Fumata bianca in arrivo per Paolo Maldini, sempre più vicino alla conferma. Oggi confronto con Ivan Gazidis per il futuro

La conferma di Stefano Pioli è certamente la vittoria di Paolo Maldini. Con la firma sul nuovo contratto del tecnico italiano, si avvicina anche la permanenza dell’attuale Direttore tecnico.

Senza Ralf Rangnick, il Milan ha intenzione di dare continuità al progetto. Un progetto che passa dunque dai rinnovi di Donnarumma, Ibra, Calhanoglu e Romagnoli e dalla conferma dei dirigenti.

In giornata, come raccontato da Sky Sport, Paolo Maldini ha incontrato Ivan Gazidis per programmare la nuova stagione. La scelta dell’ex numero tre non si conosce ancora ma c’è tanta positività per proseguire in rossonero.

