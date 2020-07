Hakan Calhanoglu ha preso oggi la parola approfondendo il momento del Milan di Pioli e soffermandosi anche sul proprio futuro

Tra i calciatori più in forma del momento in casa Milan c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco ha evoluto notevolmente il proprio gioco negli ultimi mesi, soprattutto sotto la guida tecnica di Stefano Pioli, tanto da diventare un pilastro del nuovo corso rossonero di cui, stando alle ultime dichiarazioni, certamente farà parte. Calhanoglu ha infatti parlato anche di futuro in un’intervista a ‘Sky Sport’: “Non è vero che voglio tornare in Bundesliga. Voglio stare qui. Il Milan l’ho scelto con il cuore. Voglio indossare ancora la maglia del Milan”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Calhanoglu ha quindi speso due parole anche su Pioli: “È una figura fondamentale, non solo per me. Ci chiede cosa pensiamo quando facciamo le analisi in video, ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, col suo staff, tutti insieme. Anche noi adesso siamo una squadra. Sono molto contento, penso che anche per lui sia stato difficile. Tutti scrivevano di Rangnick, ma si è sempre comportato da professionista e sta lavorando benissimo per noi e per farci migliorare il più possibile. Mi fa piacere che resti”.

