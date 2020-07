Calciomercato Milan, ‘pericolo’ Atalanta per il centrocampista | Le ultime

L’Atalanta sfida il Milan per il centrocampista Aleksey Miranchuk in forza alla Lokomotiv Mosca. Ecco tutti i dettagli

L’Atalanta entra prepotentemente in corso per Aleksey Miranchuk. Stando ad alcuni media russi, come riporta ‘Sportmediaset’, il club orobico ha contattato direttamente la Lokomotiv Mosca per chiedere informazioni sul centrocampista ovvensivo in scadenza nel giugno 2021 e accostato di recente al Milan. Per i rossoneri si era parlato di affare con dentro il cartellino di Laxalt. Il classe ’95 potrebbe essere uno dei ‘regali’ della famiglia Percassi a Gasperini, soprattutto in ottica nuova partecipazione alla Champions. I moscoviti vogliono 18-20 milioni di euro, una cifra che l’Atalanta potrebbe ridurre con una contropartita.

