Parma-Atalanta, Gasperini squalifica indigesta: “Non c’è stata equità”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima di Parma-Atalanta tornando sul battibecco con Mihajlovic e guardando già al Psg

Alla vigilia di Parma-Atalanta, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Squalificato dopo il battibecco con Mihajlovic e la conseguente espulsione, l’allenatore nerazzurro ha mostrato la sua contrarietà per la decisione del giudice sportivo: “Non è stato giudicato in maniera equa l’episodio, avrei da ridire sulle modalità della squalifica. Contro il Milan non stare in panchina mi è pesato, ma guardiamo avanti”.

Avanti ci sono Parma e Inter, prima del Psg: “Siamo padroni del nostro destino: vincendole entrambe, chiuderemmo al secondo posto. La testa è al Psg ma il modo migliore per prepararci è finire al meglio il campionato. Per la Champions è difficile fare previsioni: dobbiamo continuare a fare risultato e la condizione crescerà. Giocare con questo clima è stato difficile per tutti, noi abbiamo avuto la fortuna di avere una buona condizione e solo Ilicic infortunato”.