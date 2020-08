Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Annuncio di Maldini

Annuncio di Maldini sul futuro di Ibrahimovic e sulle mosse del calciomercato Milan

A pochi minuti dalla gara di Serie A tra Milan e Cagliari, Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Io credo che noi abbiamo costruito qualcosa in questa stagione. Questo qualcosa deve avere una continuità. La prossima stagione sarà improntata su questo. Zlatan è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile ma c’è l’intenzione di proseguire con lui – le parole del dirigente a ‘Sky Sport’ – Con Ibra ci sentiamo a posto: abbiamo Rebic, Leao, tanti ragazzi giovani che con Ibra possono fare una crescita esponenziale”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

I COLPI – “Aurier? Questa è nuova, abbiamo parlato l’anno scorso col suo agente ma in questo momento pensiamo a finir bene la stagione. Poi cercheremo di operare sul mercato – ha proseguito Maldini – La qualità è quella cosa che ti fa arrivare ai risultati più facilmente. I giocatori devono essere valutati anche per la loro personalità”.

LA DIRIGENZA – “Quando si occupa un posto dirigenziale si adatta il proprio carattere al tuo ruolo. La pazienza è importante per ogni dirigente. Compatti? Per forza, io parlo per me. Una delle condizioni per lavorare in gruppo è condividere i progetti. Qui c’è, altrimenti non sarei qui”.

