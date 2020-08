Sorpresa Capello per il calciomercato Milan, spunta il retroscena sull’incontro di ieri in sede

Spunta Fabio Capello per il progetto del Milan. Ieri l’ex allenatore rossonero, riporta ‘Tuttosport’, si è intrattenuto per circa due ore nella sede del club. Una visita molto lunga che ha dato adito a molteplici indiscrezioni di calciomercato. Per lui potrebbe esserci un coinvolgimento nell’area tecnica con Maldini e Massara ancora saldamente in sella. Si attendono dunque novità ma la sua figura potrebbe essere di difficile collocazione: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, agente in sede | Gioiello italiano nel mirino

Calciomercato Milan, super rinnovo per Ibrahimovic | Contratto da manager

Calciomercato Milan, doppio colpo e beffa alla Juve | Maxi scambio in Serie A