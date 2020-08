Il calciomercato Milan lavora al maxi scambio in Serie A con la Fiorentina, doppio colpo e beffa alla Juve per Chiesa e Milenkovic

Dopo l’ottimo finale di stagione disputato, il Milan lavora alla prossima sessione di calciomercato. Maldini e Massara hanno i fari puntati su difesa e centrocampo, ma non è escluso un grande rinforzo anche in attacco. Così, giungono novità su Chiesa e Milenkovic, due obiettivi rossoneri che giocano alla Fiorentina: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Milan, da Chiesa a Milenkovic: le ultime

Nel quadro dei possibili affari con la Fiorentina, riporta ‘Tuttosport’, potrebbe rientrare anche Lucas Paqueta, reduce da una stagione altalenante e gradito dai toscani. I rossoneri puntano Chiesa e Milenkovic, quest’ultimo obiettivo primario per la difesa. L’agente Ramadani è al lavoro sia per il difensore che per Rebic, sul quale i viola vantano un diritto del 50% sulla cifra della rivendita. Nonostante la folta concorrenza sui due talenti di Commisso (la Juventus tra le altre), il Milan può quindi giocarsi il jolly brasiliano.

