Calciomercato Milan, sogno Chiesa: lo ha chiesto Pioli | Juve in vantaggio

Milan a caccia di un rinforzo sull’esterno: piace Deulofeu, ma il primo obiettivo è Chiesa. Lo ha chiesto Pioli a Gazidis, ma la Juventus è in vantaggio

Riconfermato dopo una seconda parte di stagione (specialmente post-lockdown) più che positiva, Stefano Pioli potrà ora guardare anche al mercato e proporre alla dirigenza del Milan alcuni nomi da acquistare. E stando a quanto riferito da ‘Tuttosport’, il tecnico avrebbe già detto a Gazidis quello che sarebbe il primo nome della sua lista: Federico Chiesa. Il giocatore della Fiorentina, che Pioli conosce molto bene, è infatti il grande sogno di mercato del tecnico.

Il ragazzo piace alla dirigenza rossonera, che potrebbe decidere di imbastire uno scambio con la società viola per abbassare le pretese del club toscano. Nella trattativa potrebbero rientrare Paqueta e Ricardo Rodriguez. Escluso invece Leao, che ha smentito qualche giorno fa via social la possibilità di lasciare il Milan per approdare a Firenze.

Calciomercato Milan, Juventus in vantaggio per Chiesa: Deulofeu l’alternativa

Il quotidiano torinese sottolinea però come nella corsa a Federico Chiesa, la Juventus sia in netto vantaggio. Il club bianconero è da tempo sulle tracce del talentuoso esterno offensivo ed è al momento in pole position per concludere l’affare. E anche l’Inter non sembra aver perso le speranze. La concorrenza dunque è fitta ed ecco che il Milan potrebbe virare su un’alternativa: Gerard Deulofeu. Lo spagnolo starebbe seriamente pensando di tornare in rossonero e sarebbe felice di vestire nuovamente la maglia del Milan. La retrocessione del Watford può essere una grande occasione.

Il giocatore sarebbe felice dunque di tornare a Milano, ma i rossoneri non sono l’unica squadra interessata. Anche il Valencia vorrebbe infatti cogliere l’occasione e sarebbe pronto a lanciare la sfida al Milan.

