Elliott è intenzionato a risollevare il Milan e punta a investire fortemente sul mercato: un sogno potrebbe essere Mbappe

Il rinnovo contrattuale di Kylian Mbappe con il Paris Saint-Germain sembra essere sempre più lontano. Il giocatore è sotto contratto sino al 2022, ma se dovesse insistere nel non rinnovare, allora il Paris Saint-Germain sarà costretto a cederlo la prossima estate per evitare di perderlo a zero. E a quel punto i più grandi club europei sarebbero pronti a lanciare l’assalto: dal Liverpool al Manchester City fino, soprattutto, al Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il ritorno di Deulofeu: le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, dalla Spagna: obiettivo Mbappe

Dalla Spagna però sottolineano come tra le pretendenti possa inserirsi anche il Milan. Il Fondo Elliott, che ha un patrimonio superiore ai 35 miliardi di euro, è intenzionato a rilanciare fortemente il brand rossonero. Elliott investirà 100 milioni di euro per ripianare la situazione finanziaria del Milan. Una volta fatto questo, lavorerà fortemente sul mercato per portare nuovamente il Milan tra i club più competitivi d’Europa. Lo riferisce ‘Defensa Central’, che sottolinea come Mbappe rappresenterebbe la ciliegina sulla torta della proprietà statunitense.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il brand Milan infatti è in calo e l’obiettivo di Elliott è quello di rilanciarlo, riportando in alto il suo valore, prima di poter ottenere benefici.

In casa Real Madrid sembra emergere preoccupazione per questo piano del fondo Elliott. Sembra però difficile che per il Milan possa bastare un solo anno per riuscire in questo intento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, contatti costanti con l’agente di Florentino