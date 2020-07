Calciomercato Milan, Deulofeu vuole tornare: i dettagli di CM.IT

Gerard Deulofeu potrebbe lasciare il retrocesso Watford nella prossima sessione di mercato. Nei suoi pensieri si fa strada l’idea di tornare al Milan

Il Watford della famiglia Pozzo è retrocesso in Championship e si profila una vera e propria rivoluzione della attuale rosa. Uno dei giocatori che potrebbe partire è Gerard Deulofeu, attualmente fermo ai box a causa della rottura parziale del legamento crociato patita nel febbraio scorso durante il match contro il Liverpool. Il 26enne esterno d’attacco è stato acquistato a titolo definitivo dagli ‘Hornet’ nell’estate del 2018 dal Barcellona, ma i sei mesi al Milan, da gennaio a giugno 2017, hanno segnato positivamente la sua carriera. E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si sta facendo strada nella sua testa l’idea di tornare in rossonero. Le sue caratteristiche si sposerebbero bene con l’idea tattica dell’allenatore Stefano Pioli, che utilizza due esterni d’attacco nel 4-2-3-1. L’idea piacerebbe, e non poco, a Deulofeu e, nel caso in cui le discussioni dovessero farsi concrete, potrebbe profilarsi anche una cessione in prestito con diritto di riscatto dello spagnolo da parte del Watford. Al momento, però, ci sono stati solo contatti preliminari tra le parti, da approfondire, eventualmente, nelle prossime settimane. Ma la pista Deulofeu per il Milan è da seguire con estrema attenzione.

