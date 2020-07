Milan ottimista sulla fumata bianca per il rinnovo di Donnarumma. E come vice potrebbe tornare Reina al posto di Begovic

Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Non c’è ancora la fumata bianca, ma come per Ibrahimovic c’è ottimismo all’interno della dirigenza di Via Aldo Rossi nel riuscire a blindare il giovane portiere in rossonero. Dopo il blitz dei giorni scorsi tra il calciatore e Raiola, lo stesso super agente incontrerà Maldini e Gazidis per cercare il via libero definitivo alla firma del classe ’99.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Milan incontra Raiola | Svolta Ibra e Donnarumma!

Milan, Donnarumma blindato: fumata bianca vicina sul rinnovo

Stando a ‘Tuttosport’ ci sarebbe l’accordo sull’ingaggio da 6 milioni di euro di base a stagione, con le parti che discuteranno sui bonus e l’eventuale clausola rescissoria da 50 milioni che il Milan però non vorrebbe inserire nel nuovo contratto. Donnarumma, dal canto suo, ha sempre manifestato la volontà di restare e difficilmente non si arriverà ad una svolta positiva sulla permanenza a Milanello del nazionale azzurro. Inoltre, come suo vice dovrebbe tornare Reina che ha terminato il prestito all’Aston Villa. L’esperto portiere spagnolo sostituirebbe Begovic che difficilmente verrà riconfermato dal Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, blitz di Donnarumma e Ibrahimovic da Raiola