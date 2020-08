Calciomercato Milan, super budget per Pioli: la cifra

Calciomercato Milan, i rossoneri preparano una grande campagna acquisti: budget multimilionario per rinforzare la rosa di Pioli

Il Milan vuole chiudere stasera con il Cagliari un ottimo girone di ritorno, il sesto posto non è un piazzamento stellare in classifica ma i rossoneri di Pioli hanno fatto notevoli passi in avanti da provare a confermare nella prossima stagione. Prima centrando i gironi di Europa League tramite i preliminari, quindi provando l’assalto alla Champions League. Milan che punterà a confermare i suoi punti nevralgici e a rinforzarsi, iniziando dall’atteso rinnovo di Ibrahimovic, che dovrebbe arrivare presto. Quindi, con un budget importante da investire sul mercato. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce dello stanziamento di circa 100 milioni di euro: i 75 che erano già stati promessi a Rangnick, più altri 25 che nei piani del club dovrebbero essere la metà degli incassi derivanti dalle cessioni. Rinforzi che dovrebbero riguardare tutti i reparti, a cominciare dalla difesa per finire con un nuovo centravanti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, dalla Spagna: sogno Mbappe | Real Madrid preoccupato

Calciomercato Milan, sprint finale per Donnarumma | E c’è un ritorno