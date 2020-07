Calciomercato Juventus, Commisso atteso in Italia | Si tratta per Chiesa!

Appena al patron Commisso sarà possibile lasciare gli Stati Uniti e arrivare a Firenze, riporta ‘Tuttosport’, cercherà di valutare come capitalizzare e gestire al meglio l’eventuale cessione di Chiesa. Su di lui resta forte la Juventus e i viola sembrano pronti a trattare per cifre vicine ai 60 milioni di euro. Fabio Paratici, dal canto suo, può offrire alcune contropartite come Rugani, Romero, Luca Pellegrini, De Sciglio o Mandragora. Per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, invece, oltre a presentargli un ingaggio sui 5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2024, i viola dovranno dargli la garanzia di un progetto ambizioso. Ulteriori novità sono dunque attese nelle prossime settimane.