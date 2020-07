Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Momblano: “Già tirate le somme su Sarri”

Il giornalista Luca Momblano, ospite della trasmissione di Calciomercato.it, ha parlato del futuro di Sarri e quindi della panchina della Juventus

“La proprietà ha tirato già le somme ben prima di questo finale di campionato”. Ospite della diretta di Calciomercato.it, il giornalista Luca Momblano dà quasi per certo l’esonero di Sarri al termine della stagione, anche in caso di vittoria dello Scudetto: “Sono bassissime le percentuali riguardo una conferma di Sarri. Ripeto, laa proprietà della Juventus ha tirato già le somme ben prima di questo finale di campionato. Resta se vince la Champions? Se vince la Champions League lo sapremo il 23 agosto, ma è chiaro come un club come quello bianconero certe le scelte le faccia prima. Del resto un allenatore importante, perché la Juve può prendere poi solo un allenatore top, non è che possa aspettare fine agosto una decisione definitiva. Se la Juve decide prima è ovvio che il percorso in Champions non sia fondamentale“.

Calciomercato Juventus, Momblano: “No rivoluzione societaria in stile Inter. Può arrivare Ad”

“Possibile rivoluzione societaria? Impossibile una rivoluzione dirigenziale alla Juve tipo quella che potrebbe accadere all’Inter – ha risposto in conclusione Momblano – però mi aspetto che in società venga inserito un amministratore delegato che possa occuparsi anche dell’area finanziaria, senza andare a intaccare Paratici“.

