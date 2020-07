Verso Udinese-Juventus col dubbio Higuain | Le ultime

Le ultime news Juventus si focalizzano sulle condizioni di Gonzalo Higuain, out nel riscaldamento pre-Lazio a causa di un mal di schiena

La Juventus è già proiettata alla sfida con l’Udinese di giovedì, dove potrebbe conquistare il nono scudetto consecutivo qualora l’Inter non dovesse riuscire a battere la Fiorentina nella sfida casalinga di domani sera. Per il match della ‘Dacia Arena’ resta in forte dubbio Gonzalo Higuain. Out nel riscaldamento pre-Lazio a causa di un mal di schiena, poi rimpiazzato da Dybala, oggi alla Continassa il centravanti argentino ha svolto terapie. Le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani proprio in vista della trasferta di Udine.

