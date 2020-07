La Juventus deve fare i conti con la presenza ingombrante di Cristiano Ronaldo: dalla Spagna si parla di un Douglas Costa che vuole la cessione

In campo il suo peso si sente, eccome, come dimostrano i gol scudetto realizzati contro la Lazio. Cristiano Ronaldo però è anche una presenza ingombrante per i suoi compagni di squadra, oscurati dalla fama del numero 7. Sarebbe questo, secondo quanto riferisce ‘donbalon.com’, anche il pensiero di Douglas Costa che si sente poco apprezzato alla Juventus.

Tanti infortuni, troppa panchina e l’impossibilità di mostrare tutte le sue qualità, nonostante i lampi evidenziati quando messo in campo da Maurizio Sarri. Così l’esterno brasiliano avrebbe deciso di cambiare aria e sarebbe stato offerto a diversi club. Tra questi, sempre secondo il portale spagnolo, ci sarebbe anche il Barcellona. I blaugrana puntano su Neymar ma far tornare la stella del Psg non è facile ed allora Douglas Costa spera di poter essere valutato come seria alternativa.