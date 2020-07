Juventus ad un passo dal nono scudetto consecutivo e sempre protagonista anche in sede di calciomercato: le ultime dalla panchina di Sarri ai possibili movimenti in attacco

Il successo di ieri contro la Lazio ha definitivamente chiuso il discorso scudetto: la Juventus ipoteca quello che sarà il nono titolo nazionale consecutivo, manca ormai solo l’aritmetica. Si tratterà inoltre del primo trofeo italiano per Maurizio Sarri dopo le sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia rispettivamente contro Lazio e Napoli. Ma la conquista dello scudetto potrebbe non bastare all’allenatore bianconero. Continuano infatti a rincorrersi rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardanti il futuro del tecnico toscano. Ma non solo. Anche il reparto d’attacco potrebbe registrare numerosi cambiamenti. Dal futuro di Sarri alla situazione di Higuain, fino a Cristiano Ronaldo, Zapata e Milik, passando per il rinnovo di Dybala, il punto in casa Juventus tra panchina e attacco.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Sarri

Nonostante la conferma di Paratici nel pre-partita di Juve-Lazio e le dichiarazioni dello stesso allenatore, la panchina di Sarri non sembra così salda, al punto che si continua a parlare di un suo possibile addio solo con la vittoria dello scudetto. In questo senso, decisiva potrebbe rivelarsi la Champions League: Cristiano Ronaldo e compagni sono chiamati a rimontare l’1-0 dell’andata contro il Lione e in caso di eliminazione l’allenatore finirà con ogni probabilità nuovamente sotto processo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sono già diversi i nomi circolati per l’eventuale successione dell’ex Napoli: da Pochettino, per il quale si è anche parlato di contatti con un intermediario, al sogno Zidane, che sembra però destinato a rimanere al Real Madrid dopo la conquista della Liga. Nelle ultime ore è addirittura spuntato il nome di Pioli, in uscita dal Milan nonostante l’ottimo lavoro compiuto dalla ripresa del campionato. In sintesi, non sono dunque escluse sorprese anche per quanto riguarda la panchina.

Calciomercato Juventus, da Higuain all’obiettivo Zapata | Il punto sull’attacco

La dirigenza bianconera interverrà anche in attacco. Il primo nome in bilico è quello di Gonzalo Higuain, che sembra ormai destinato a salutare – stavolta definitivamente – la Juve. Per il ‘Pipita’ resta sempre viva l’ipotesi River Plate, come già anticipato da Calciomercato.it. Una delle certezze è invece rappresentata da Paulo Dybala, che sarà presto blindato dalla società: il numero 10 argentino rinnoverà il proprio contratto a cifre piuttosto importanti, oltre i 10 milioni di euro. Come rivelato da Luigi Guelpa a Calciomercato.it, invece, resta in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è sì un punto fermo della squadra di Sarri, ma fortemente ambito da ricchi club esteri e non ancora sicuro al 100% di rimanere a Torino. In ogni caso, al momento un addio del cinque volte Pallone d’Oro appare piuttosto complicato.

Per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, come anticipato dalla nostra redazione, anche Duvan Zapata è finito nel mirino del club bianconero. Il bomber dell’Atalanta è stato individuato come partner ideale di CR7, con la Juve che può inoltre contare sugli ottimi rapporti con la società bergamasca. Tuttavia, per convincere i nerazzurri serviranno più di 50 milioni di euro. Occhi puntati anche su Milik: il polacco non rinnoverà con il Napoli, che tenterà di cedere il giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto (2021, ndr) ma non fa sconti. Infine, all’estero piace anche Jimenez, centravanti che si sta mettendo in mostra al Wolverhampton gestito da Jorge Mendes, lo stesso agente di Ronaldo. Si profilano insomma mesi piuttosto caldi in casa Juventus.

