Retroscena nella notte per il calciomercato Juventus, Paratici nervoso al telefono dopo la gara con la Lazio

La Juventus batte la Lazio e allunga in classifica. La serata allo ‘Stadium’ ha confermato la forza del club bianconero, ancora troppo fragile, però, in fase difensiva. Maurizio Sarri è dunque vicinissimo al suo primo Scudetto, nonostante le molteplici critiche e ombre sul suo futuro. Paratici lo ha confermato nel prepartita di ieri, mentre in nottata è apparso sul prato di gioco destando l’attenzione dei giornalisti presenti, compresi gli inviati di Calciomercato.it: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Juventus, Paratici al telefono: il retroscena

Ancora in campo all’una di notte, Fabio Paratici si è fatto notare mentre parlava nervosamente e in modo piuttosto animato al telefono dopo Juventus-Lazio e le conferenze stampa di Sarri e Inzaghi. Ignoto il contenuto della sua telefonata, che ha però catturato inevitabilmente l’attenzione dei pochi presenti che erano rimasti in tribuna stampa. Dal mercato ad uno sfogo liberatorio dopo giorni difficili: è un finale di stagione delicato anche per la dirigenza e lo stesso Paratici.

