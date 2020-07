Juventus forte su Zapata per il dopo Higuain nel reparto offensivo. All’Atalanta il cartellino di Perin più 30 milioni di euro

La Juventus fa sul serio per Duvan Zapata. Il club campione d’Italia accelera per il centravanti dell’Atalanta, individuato da Paratici come il rinforzo ideale per rinnovare il reparto offensivo per il post Higuain. La trattativa – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – sarebbe stata impostata seriamente dai bianconeri con la dirigenza orobica (vicina alla Base Soccer dell’intermediario londinese Frank Trimboli) e prevederebbe l’inserimento nell’affare di Perin, attualmente in prestito al Genoa.

Calciomercato Juventus, Zapata il prescelto per l’attacco

Oltre al cartellino del portiere (con la possibile uscita dai nerazzurri di Gollini che piace in Premier League), la Juventus metterebbe sul piatto un assegno da 30 milioni di euro per strappare il sì dell’Atalanta per Zapata. Il colombiano, a segno anche ieri nella trasferta di Verona per il suo 17° centro in campionato, sarebbe ritenuto il profilo ideale da Paratici e Sarri per affiancare Cristiano Ronaldo e Dybala nella prossima stagione. Zapata è sotto contratto fino al 2023 con l’Atalanta e avrebbe messo la freccia nelle strategie di mercato della ‘Vecchia Signora’ rispetto a Milik, Raul Jimenez e Gabriel Jesus.

