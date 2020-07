La Juventus ospita stasera l’Atalanta nel big match di campionato. All’Allianz Stadium occhi su Zapata in chiave mercato

Sfida in campo ma anche incroci sul mercato per Juventus e Atalanta. Dopo l’affare Kulusevski e il passaggio di Muratore in nerazzurro, le due società potrebbero intavolare altri affari in questa sessione estiva del mercato. Perin, attualmente in prestito al Genoa, ad esempio figura nella lista di Gasperini in caso di partenza tra i pali di Gollini. L’Atalanta valuta nelle fila bianconere anche Romero e Pellegrini, che torneranno a Torino dopo le esperienze rispettivamente a Genova e Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via libera CR7 | C’è il secondo colpo dopo Arthur

Juventus, Paratici ‘spia’ Zapata: la valutazione dell’Atalanta

In casa Juve, invece, il profilo sotto la lente d’ingrandimento è Duvan Zapata. Stando a ‘Tuttosport’, il centravanti colombiano rientra nella lista dei candidati per il reparto offensivo per raccogliere l’eredità del partente Higuain. L’ex Sampdoria sarà ‘spiato’ con attenzione questa sera da Paratici e Nedved e rappresenta un’alternativa sul mercato ai vari Milik, Raul Jimenez e Dzeko. L’Atalanta però non è assolutamente disposta a far sconti e ha già rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro dall’Everton per il suo bomber. Anche per questo motivo le altre piste, Milik specialmente, restano in pole nelle strategie di mercato della ‘Vecchia Signora’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Juventus, clamoroso Mendes | Chiamata a sorpresa