In passato Juventus e Milan hanno spesso chiuso operazioni di calciomercato, tra le società il rapporto è sempre stato buono: a stuzzicare un nuovo affare Jorge Mendes

Dopo un momento di difficoltà, Milan e Juventus si sono rialzate inanellando diversi risultati positivi in campionato. I bianconeri hanno quasi ipotecato lo scudetto, nonostante il blackout che è costato i tre punti alla squadra di Sarri proprio contro quella di Stefano Pioli. In ogni caso, niente da far incrinare il rapporto tra due società che da anni producono affari, anche importanti, sul calciomercato. Come Bonucci e Higuain, solo per ricordare gli ultimi.

Calciomercato Milan, Mendes bussa alla Juventus: offerto Leao

All’orizzonte, però, potrebbe esserci anche un’altra operazione, decisamente a sorpresa. Ad architettarla sarebbe Jorge Mendes in persona, il super procuratore di Cristiano Ronaldo e non solo. Come riporta ‘Il Giornale’, infatti, l’agente portoghese avrebbe offerto Rafael Leao a diversi club europei. Tra questi anche la Juventus, oltre a Wolverhampton e Atletico Madrid: tutti e tre avrebbero espresso il loro gradimento per il giocatore.

L’ex talento del Lille, dopo una prima parte di stagione anonima, sta mostrando di poter fare la differenza a partita in corso. In gol contro la Spal e poi anche contro i bianconeri nella storica rimonta di San Siro, il giovane attaccante vuole diventare un top in Europa, magari restando al Milan. Senza Pioli, però, le cose potrebbero cambiare e Mendes si sta già cautelando nel caso in cui Rangnick dovesse decidere diversamente. In ogni caso la pista che porta a Juve, Wolves e Atletico resta fredda in tutti e tre i casi. Almeno per il momento.