Dalla Spagna: Milik potrebbe essere il secondo acquisto della Juventus nel mercato estivo dopo Arthur

La Juventus nelle scorse settimane ha ufficializzato l’arrivo di Arthur nello scambio con il Barcellona che ha visto protagonista anche Pjanic. Un arrivo di spessore per il centrocampo di Sarri dopo l’addio del bosniaco, che evidentemente non sarà il solo in questo mercato estivo per la ‘Vecchia Signora’. Paratici sta lavorando su più fronti, in particolare per rinnovare l’attacco e trovare l’erede di Higuain. E secondo i media spagnoli, dopo Arthur, sarà Arkadiusz Milik il secondo colpo della Juve in questa sessione del calciomercato.

Stando al portale ‘Don Balon’, il club bianconero ha individuato nel polacco l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo e presto potrebbe accelerare per portarlo sotto la Mole. La trattativa con il Napoli non si preannuncia però facile, anche se la dirigenza della Continassa sarebbe fiduciosa nel chiudere l’operazione per circa 35 milioni di euro. Un acquisto, quello di Milik, che avrebbe avallato anche Cristiano Ronaldo.

