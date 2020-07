Calciomercato Juventus, ‘alleato’ Gattuso per il colpo Milik | Che scambio!

Il calciomercato Juventus può avere Gattuso come ‘alleato’ per il colpo Milik, le ultime sullo scambio con Bernardeschi

La Juventus spera in Gattuso per avvicinarsi ad Arek Milik. Il bomber del Napoli è il grande obiettivo di Paratici per la prossima sessione di calciomercato, ma la folta concorrenza e le richieste di De Laurentiis non favoriscono le trattative. Così, nell’eventuale scambio con Bernardeschi, in soccorso dei bianconeri potrebbe arrivare proprio il tecnico calabrese: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, scambio Milik-Bernardeschi: le ultime

Bernardeschi è un profilo molto gradito da Gennaro Gattuso. Secondo i ben informati, riporta ‘Tuttosport’, il carisma del tecnico azzurro alla lunga potrebbe convincere lo juventino a prendere in considerazione il trasferimento al Napoli. In tal modo, sarebbe proprio Gattuso a favorire lo scambio di mercato. Milik, del resto, è un obiettivo concreto della Juventus. I bianconeri sono pronti ad approfittarne dell’accordo ancora non arrivato per il rinnovo coi campani; il prezzo parte da 40 milioni di euro. Tra le alternative al polacco figurano sempre Dzeko della Roma e Jimenez del Wolverhampton.

