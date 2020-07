Juventus, Dagospia: rivoluzione Agnelli | Via Paratici, ritorno clamoroso

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli sarebbe pronto ad una rivoluzione in società: Fabio Paratici potrebbe andare via, ipotesi ritorno di Marotta

Rivoluzione Juventus. Il sito ‘dagospia.com’ parla di un Andrea Agnelli pronto a cambiare il management bianconero, non soddisfatto degli ultimi risultati ottenuti. Il patron juventino avrebbe tre possibili ipotesi sul tavolo. La prima riguarda il ritorno di Marotta che, sempre secondo lo stesso sito, non sarebbe soddisfatto all’Inter, soprattutto per i continui sfoghi di Conte.

La seconda possibilità porta ad un avvicendamento interno con la promozione, invisa però al resto della società, di Claudio Albanese, attuale responsabile della comunicazione e delle relazioni interne. Infine, la terza possibilità: promuovere Federico Cherubini, braccio destro di Fabio Paratici con le dimissioni di quest’ultimo. Quest’ultimo pagherebbe la scelta, fatta insieme a Nedved, di aver spinto per l’addio di Massimiliano Allegri e per l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina. Questo, insieme ad un mercato non positivo, i fattori che potrebbero spingere Agnelli ad avviare la trasformazione.