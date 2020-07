Calciomercato Juventus, assalto a Jorginho: ecco la chiave

Calciomercato Juventus, i bianconeri insistono per Jorginho: trattativa che può andare a buon fine con il Chelsea, cifre e formula

Dopo il colpo Arthur dal Barcellona, la Juventus vuole rinnovare ulteriormente la propria cabina di regia. Resta vivo l’obiettivo Jorginho, che al Chelsea è scivolato indietro nelle gerarchie di Lampard e valuta l’addio. A propria volta, i ‘Blues’ hanno bisogno di monetizzare, per inseguire il sogno di mercato Havertz. Secondo ‘Tuttosport’, i buoni rapporti tra Paratici e Marina Granovskaja possono favorire la riuscita dell’affare. La valutazione minima che i londinesi fanno del cartellino del giocatore è di circa 40 milioni di euro, con una formula da definire nei prossimi giorni. Il quotidiano torinese ipotizza un ‘diritto di scatto rinforzato’, tipologia per evitare l’obbligo di riscatto vero e proprio. Quest’ultimo infatti, ai fini del Fair Play Finanziario, farebbe contabilizzare l’operazione come una cessione pura, con un aggravio dunque per la Juve.

